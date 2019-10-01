Саркози будут судить за незаконное финансирование избирательной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году, сообщает AFP. Кассационный суд отклонил все апелляции. Политику грозит год тюремного заключения и штраф на сумму €3,75 тыс. Перед судом также предстанут 13 соратников господина Саркози.

Дело о незаконном финансировании против Николя Саркози было открыто еще в 2016 году. По версии следствия, на избирательную кампанию Николя Саркози было потрачено больше положенного лимита в €22,5 млн. Реальные расходы были сокрыты при помощи агентства по связям с общественностью Bygmalion. Суд намерен выяснить, причастен ли к мошеннической схеме сам господин Саркози.

Напомним, Николя Саркози также должен предстать перед судом по делу о давлении на следствие. Как считает следствие, Николя Саркози в 2014 году пытался получить через адвоката закрытую служебную информацию от генерального прокурора.

Подробнее о деле против бывшего президента Франции — в материале “Ъ” «Николя Саркози стал официальным подозреваемым».