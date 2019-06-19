Саркози предстанет перед судом по делу о давлении на следствие

Кассационный суд Парижа отклонил жалобы бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о давлении на следствие, сообщил Reuters адвокат политика. Таким образом, господин Саркози предстанет перед судом, став первым президентом пятой республики, которого будут судить.

Суд также отклонил аналогичные ходатайства двух других фигурантов дела — адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера.

Как считает следствие, Николя Саркози в 2014 году пытался получить через адвоката закрытую служебную информацию от генерального прокурора. Взамен он обещал добиться для господина Азибера престижного судебного поста в Монако.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «С Николя Саркози перешли на наличное».