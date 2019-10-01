ПИК добралась до Волоколамского шоссе

Группа ПИК Сергея Гордеева приобрела участок, вокруг которого возник конфликт между мэрий Москвы и прежним арендатором. Девелопер может построить новый комплекс на площади около 2 га на Волоколамском шоссе на северо-западе города. На этом месте долгое время стояло недостроенное здание: предыдущий владелец участка ООО «Аграмант» так и не смогло реализовать проект гостиницы и офисов и не исполняло перед городом обязательства по договору аренды.

Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева приобрела два участка площадью более 2 га на Волоколамском шоссе, 24 на северо-западе Москвы, сообщили в группе. По данным ЕГРЮЛ, в конце сентября компании «ПИК-инвестпроект» перешли 100% долей в правообладателе участка ООО «Аграмант». В 2006–2019 годах «Аграмант» принадлежал кипрской Limehouse Limited, а еще раньше — Сергею Гаврилину, Виктору Коренскому и Владимиру Попову.

По данным “Ъ”, на участке может быть реализован многофункциональный комплекс с апартаментами, офисами, гостиницей и торговыми помещениями.

Стоимость продажи «Аграманта» могла достигать 2 млрд руб., при этом расходы на смену вида разрешенного использования продавец взял на себя.

По этому адресу «Аграмант» уже пытался реализовать проект, но безуспешно: на площадке несколько лет стояло недостроенное здание. В декабре 2018 года районные СМИ сообщали, что вместо долгостроя появятся два офисно-гостиничных комплекса с торговыми помещениями. Общая площадь объектов превысит 135 тыс. кв. м, заявляли тогда представители управы района Щукино.

Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что в мае ПИК объявила тендер на снос девятиэтажного здания по адресу Волоколамском шоссе, 24. По ее подсчетам, при условии разрешенной плотности застройки в 25 тыс. кв. м на 1 га на площадке можно построить около 50 тыс. кв. м недвижимости, но этот показатель может быть и выше в зависимости от разрешенной высотности. Госпожа Литинецкая считает допустимым строительство на участке проекта бизнес-класса, но помешает проекту отсутствие сложившейся застройки и социальной инфраструктуры рядом с проектом.

Серьезным препятствием для проекта могут стать судебные разбирательства.

В картотеке арбитражных дел указано, что с декабря 2018 года департамент городского имущества Москвы подал иск, в котором оспаривает право пользования земельным участком и третьим лицом по делу выступает «Аграмант». Кроме того, в 2016 году муниципальное собрание Щукино рассматривало вопрос о расторжении контракта с ООО «Аграмант» в связи с неисполнением условий договора аренды. Судебные разбирательства в «Метриуме» называют стоп-фактором для развития площадки: «Пока не будет решения суда, полагаю, нового проекта по адресу Волоколамское шоссе, 24 мы не увидим»,— отмечает госпожа Литинецкая.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин подтверждает, что на площадке можно разместить и офисы, и апартаменты. Он не исключает, что, учитывая недавно заявленные планы по развитию направления «ПИК-офисы», на территории нового комплекса может быть реализован коворкинг. С учетом всех существующих проблем на площадке объем инвестиций в проект может составить около 6–8 млрд руб., подсчитывает господин Сергунин.

Елизавета Макарова