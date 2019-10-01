ПИК добралась до Волоколамского шоссе

Группа ПИК Сергея Гордеева приобрела участок, вокруг которого возник конфликт между мэрий Москвы и прежним арендатором. Девелопер может построить новый комплекс на площади около 2 га на Волоколамском шоссе на северо-западе города. На этом месте долгое время стояло недостроенное здание: предыдущий владелец участка ООО «Аграмант» так и не смогло реализовать проект гостиницы и офисов и не исполняло перед городом обязательства по договору аренды.
Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева приобрела два участка площадью более 2 га на Волоколамском шоссе, 24 на северо-западе Москвы, сообщили в группе. По данным ЕГРЮЛ, в конце сентября компании «ПИК-инвестпроект» перешли 100% долей в правообладателе участка ООО «Аграмант». В 2006–2019 годах «Аграмант» принадлежал кипрской Limehouse Limited, а еще раньше — Сергею Гаврилину, Виктору Коренскому и Владимиру Попову.
Стоимость продажи «Аграманта» могла достигать 2 млрд руб., при этом расходы на смену вида разрешенного использования продавец взял на себя.
По этому адресу «Аграмант» уже пытался реализовать проект, но безуспешно: на площадке несколько лет стояло недостроенное здание. В декабре 2018 года районные СМИ сообщали, что вместо долгостроя появятся два офисно-гостиничных комплекса с торговыми помещениями. Общая площадь объектов превысит 135 тыс. кв. м, заявляли тогда представители управы района Щукино.
Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что в мае ПИК объявила тендер на снос девятиэтажного здания по адресу Волоколамском шоссе, 24. По ее подсчетам, при условии разрешенной плотности застройки в 25 тыс. кв. м на 1 га на площадке можно построить около 50 тыс. кв. м недвижимости, но этот показатель может быть и выше в зависимости от разрешенной высотности. Госпожа Литинецкая считает допустимым строительство на участке проекта бизнес-класса, но помешает проекту отсутствие сложившейся застройки и социальной инфраструктуры рядом с проектом.
В картотеке арбитражных дел указано, что с декабря 2018 года департамент городского имущества Москвы подал иск, в котором оспаривает право пользования земельным участком и третьим лицом по делу выступает «Аграмант». Кроме того, в 2016 году муниципальное собрание Щукино рассматривало вопрос о расторжении контракта с ООО «Аграмант» в связи с неисполнением условий договора аренды. Судебные разбирательства в «Метриуме» называют стоп-фактором для развития площадки: «Пока не будет решения суда, полагаю, нового проекта по адресу Волоколамское шоссе, 24 мы не увидим»,— отмечает госпожа Литинецкая.
Партнер Colliers International Владимир Сергунин подтверждает, что на площадке можно разместить и офисы, и апартаменты. Он не исключает, что, учитывая недавно заявленные планы по развитию направления «ПИК-офисы», на территории нового комплекса может быть реализован коворкинг. С учетом всех существующих проблем на площадке объем инвестиций в проект может составить около 6–8 млрд руб., подсчитывает господин Сергунин.
В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья. Так, компания намерена начать поиск площадок во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. В этих городах практически нет конкуренции среди застройщиков, хотя цены там относительно высокие. Но, предупреждают участники рынка, при комплексном освоении территории, как это привыкла делать ПИК, девелоперу придется потратить значительные средства на логистику.
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