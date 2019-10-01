«Ростсельмаш» начал поставки комбайнов в Тунис

Компания «Ростсельмаш» начала поставки сельхозтехники в Тунис, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования Росспецмаш.

В первую партию вошел протравитель семян ПСМ-25, прицепной кормоуборочный комбайн Sterh 2000, навесная роторная косилка Strige 2100 а также тюковый пресс-подборщик Tukan 1600. Техника будет эксплуатироваться в хозяйствах на севере Африки.

Между «Ростсельмашем» и компанией «Delta Motors SA», входящей в состав одного из крупнейших холдингов в Тунисе, уже достигнулы договоренности о поставке следующей партии кормоуборочных машин.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО КЗ «Ростсельмаш» зарегистрировано в 2003 году с основным видом деятельности «производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы». На предприятии работает более 5 тыс. человек. Выручка за 2017 год составила 40,8 млрд руб., прибыль — около 13 млрд руб. Завод является дочерней организацией ПАО «Ростсельмаш».

Дарья Голякова