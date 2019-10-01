Иттрий-90 может быть применен для лучевой терапии

«Микросферы с иттрием-90 для лечения рака печени», разработанные компанией «Бебиг», позволили ей стать в сентябре 2019 года лауреатом общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный лидер» в номинации «Медицина.

Чтобы предложить лечебное средство на основе иттрия-90, «Бебиг» разработала технологию варки иттрий-алюмосиликатного стекла (YAS стекла). Из него потом изготавливаются микрошарики, которые проходят облучение в исследовательском ядерном реакторе ИВВ-2М при АО «Институт реакторных материалов» (г. Заречный, Свердловская область). «Бебиг» выпустила опытную партию микрошариков на основе иттрия-90 и провела необходимые для регистрации в Росздравнадзоре технические и биологические испытания. Следом компания организовала клинические испытания микрошариков на основе иттрия-90 и разработала для них медицинскую технологию.

Эти микрошарики из оксида иттрия, оксида алюминия и диоксида кремния, содержащие радионуклид иттрий-90, имеют удельную радиоактивность более 74 ГБк/г. Период полураспада этого изотопа — 64,2 часа (2,68 дня), а конечный продукт распада — стабильный цирконий-90.

В ближайших планах компании — запуск линии по производству наноструктурированных микросфер на основе иттрия-90, которые могут быть применены в лечении первичного и метастатического неоперабельного рака печени и рака поджелудочной железы.

В онкологической практике изотоп иттрий-90 применяют для лучевой терапии опухолей различной локализации в виде коллоидных растворов, суспензий, микросфер, гранул, рассасывающихся пленок и прочее. Большую роль в биодоступности соединений иттрия и кумуляции его в тканях играет хорошая комплексообразующая способность, свойственная всем редкоземельным элементам, благодаря чему они могут транспортироваться в виде органических мицелл. Основное количество редкоземельных элементов поступает в печень, поэтому иттрий-90 широко используется в лучевой терапии рака печени. Обычно он применяется в виде шариков диаметром 1 мм или микроиголок, которые размещаются вблизи опухоли или непосредственно внутри нее. Основное предназначение — селективная внутритканевая радионуклидная терапия неоперабельного рака печени в первичной стадии. Методика лечения основана на радиоэмболизации (блокировании с помощью излучения) ветвей печеночной артерии. Водная суспензия микросфер поставляется в печень по кровотоку с помощью катетера, который вводится через разрез в паху в печеночную артерию. Микросферы локализуются в пределах сосудистой сети опухолей и обеспечивают облучение окружающей ткани новообразований. Иттрий-90 — жесткий -излучатель, после эмболизации опухоли проявляет выраженный цитостатический эффект при минимальном повреждении окружающих тканей.

Зарубежные аналоги микрошариков компании «Бебиг» — микросферы TheraSphere компании NordionInc. (Канада), которые с положительным результатом широко применяются в Европе, США и Канаде.

Ткани печени очень чувствительны к радиационному воздействию, поэтому внешнее облучение этого органа может производиться только невысокими дозами радиации. Метод радиоэмболизации с помощью иттрия-90 — разновидность лучевой терапии, которая позволяет доставить радиоактивное вещество непосредственно к злокачественному новообразованию. Чем больше сосудов образовалось вокруг опухоли, тем эффективнее будет такая лучевая терапия.

По данным ООО «Бебиг», в России ежегодно первичным раком печени заболевают не менее 7 тыс. человек и выявляется порядка 130 тыс. случаев с метастазированием рака в печень. При консервативном подходе с учетом возможных противопоказаний около 18 тыс. больных нуждаются в радиотерапии с использованием микрошариков с иттрием-90.

Владимир Тесленко, кандидат химических наук