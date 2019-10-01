«Русагро» хочет взыскать с Елецкого сахзавода «Трио» и Sucden 1,16 млрд рублей

Тамбовское ООО «Группа компаний “Русагро”» (одно из управляющих юрлиц группы «Русагро») обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «Агроснабсахар» — юрлицу Елецкого сахарного завода липецкой ГК «Трио» и французской Sucden — о взыскании более 1,16 млрд руб. Третьим лицом в деле выступает мэр Липецка, экс-глава «Трио» Евгения Уваркина.

Заявление к производству еще не принято. Суть требований в документах суда не раскрывается. В «Русагро» и «Трио» пока не ответили на вопросы “Ъ-Черноземье”, телефон юридического отдела завода не отвечал.

Французская Sucden подписала с «Трио» соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2019 года. Она получила 51% в сахарном бизнесе «Трио». Госпожа Уваркина возглавила администрацию Липецка в апреле, передав в доверительное управление свою долю в компании.

Олег Мухин