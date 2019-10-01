КЗ «Ростсельмаш» переведет на трехдневную рабочую неделю 20% работников

Комбайновый завод «Ростсельмаш» переведет один конвейер, на котором работают около 20% рабочих, в режим трехдневной рабочей недели, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина. При этом еще три конвейера будут работать пять дней в неделю.

«Надеюсь, что правительство примет меры по поддержке села, и мы будем работать в обычном режиме», - передает издание слова господина Бабкина.

Сейчас на предприятии идет подготовительный процесс, конвейеры будут запущены со следующей недели.

Напомним, 1 октября завод возобновляет производство после двухмесячного перерыва. Решение увеличить каникулы до двух месяцев руководство предприятия приняло из-за сокращения заказов на комбайны и отмены субсидирования скидок на покупку сельхозтехники отечественного производства.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО КЗ «Ростсельмаш» зарегистрировано в 2003 году с основным видом деятельности «производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы». На предприятии работает более 5 тыс. человек. Выручка за 2017 год составила 40,8 млрд руб., прибыль — около 13 млрд руб. Завод является дочерней организацией ПАО «Ростсельмаш».

Подробнее о причинах остановки производства на «Ростсельмаше» читайте в материале “Ъ-Юг“ «"Ростсельмаш" нажмет на тормоз»

Дарья Голякова