«Ростсельмаш» нажмет на тормоз

Комбайновый завод «Ростсельмаш» остановит производство с августа по октябрь 2019 года, после чего до февраля 2020 года будет работать в режиме трехдневной рабочей недели. На время приостановки работников предприятия отправят в оплачиваемый отпуск. В компании объясняют решение отменой прямых госсубсидий, в результате цена продукции завода повысилась и спрос на комбайны упал. По мнению экспертов, эта мера господдержки была эффективной и с ее отменой стоило повременить, так как производители строили свои планы на этот год с ее учетом, и теперь вынуждены их срочно менять.



Крупнейший российский производитель сельхозтехники — комбайновый завод «Ростсельмаш» — на два месяца приостановит производство комбайнов. Об этом “Ъ-Юг” сообщил совладелец компании Константин Бабкин. По его словам, конвейер будет остановлен с 1 августа до 1 октября текущего года. Затем производство возобновится в минимальном режиме: до 1 февраля 2020 года на предприятии вводится трехдневная рабочая неделя. Эта мера связана с отменой «программы 1432», которая предусматривала прямые субсидии для производителей сельхозтехники.

«Был комплекс мер, связанный с продвижением техники, предоставлением на нее скидок, модернизацией предприятий и развитием экспорта. Весной эти меры были остановлены. Цены на технику повысились, и спрос на нее упал»,— пояснил господин Бабкин.

Сейчас, по его данным, на площадках предприятия в наличии около 1,8 тыс. произведенных комбайнов, в условиях упавшего рынка их будет достаточно для покрытия спроса в течение ближайших шести месяцев.

Господин Бабкин уточнил, что производство на предприятии традиционно останавливается каждый год, но предстоящая приостановка самая длительная за последние 20 лет.

В начале декабря 2008 года в условиях начавшегося кризиса руководство завода предпринимало подобные меры. Тогда из-за снижения спроса на комбайны предприятие было вынуждено почти вдвое сократить план производства на следующий год и перейти на трехдневную рабочую неделю. Тогда уволились 1,3 тыс. сотрудников предприятия, не согласных с новыми условиями работы.

На этот раз речь о массовых увольнениях не идет. Гендиректор ООО КЗ «Ростсельмаш» Валерий Мальцев сообщил “Ъ-Юг”, что в связи с запланированными мерами заявлений от сотрудников об увольнении пока не поступало.

Он также отметил, что на время остановки производства работники предприятия уйдут в оплачиваемый отпуск.

Как ранее писал „Ъ“, в мае этого года вице-премьеры Дмитрий Козак и Алексей Гордеев в ходе совещания приняли решение отменить «программу 1432» — прямое субсидирование сельхозмашиностроителей. С 2013 года по программе субсидировалось 15–20% стоимости техники для аграриев, с 15 августа 2018 года скидку увеличили до 25–30%. За последние пять лет бюджет потратил на программу 34 млрд руб. На смену программе должен прийти льготный лизинг, однако господин Бабкин считает, что новый механизм слабо привязан к реальным производствам и, скорее всего, будет недостаточно эффективным для производителя.

По мнению бывшего заместителя директора по внешним связям ассоциации «Росагромаш» Андрея Агашкова, программу субсидирования нельзя было останавливать подобным образом, а нужно было анонсировать ее прекращение как минимум за год. «Эта программа показала свою эффективность за пять лет. Конечно, любая господдержка имеет сроки действия, и производители сельхозтехники понимают, что она рано или поздно закончится. Но для ее завершения требуется время — два-три года, которые необходимы компаниям для завершения инвестпрограмм и технической модернизации»,— рассуждает господин Агашков. Он также отмечает, что в этом году производители строили свои планы с учетом господдержки, и теперь вынуждены срочно их менять.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО КЗ «Ростсельмаш» зарегистрировано в 2003 году с основным видом деятельности «производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы». На предприятии работает более 5 тыс. человек. Выручка за 2017 год составила 40,8 млрд руб., прибыль — около 13 млрд руб. Завод является дочерней организацией ПАО «Ростсельмаш».

Дарья Голякова