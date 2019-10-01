Умер раненный в Москве полковник Следственного комитета

Умер полковник Владислав Капустин, которого ранили ножом на проходной Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Нападение было совершено ранее сегодня, 1 октября. Сотрудника СКР, по данным ТАСС, госпитализировали в реанимацию НИИ им. Н. В. Склифосовского. Нападавшего задержали. Им оказался Сергей Григорьев, который, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Ранее он писал в СКР и МВД многочисленные жалобы по самым разным поводам.

«Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния»,— добавили в СКР.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись задержания преступника. Мужчина на видео рассказывает, что сотрудники СКР и УВД «выкидывали его заявления». «Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить?» — сказал нападавший. Он добавил, что «в суде разберемся». У мужчины также при себе была записка, в которой он описал причины нападения.

Задержание преступника, напавшего на полковника СКР в Москве. Офицер позже скончался в реанимации.



У убийцы при себе нашли записку, в которой он рассказал о причинах. По некоторым данным, он бесплодно добивался возвращения жилья.



«Судья сказала, что я прав, а им всё равно!» pic.twitter.com/UZl9MibomZ — baza (@bazabazon) October 1, 2019

Полковник Владислав Капустин, по данным “Ъ”, не занимался расследованием преступлений. Источник утверждает, что он работал в подразделении, которое принимает обращения и жалобы граждан, проверяет их, решая давать ход или нет. Преступление могло быть связано с одним из таких обращений.