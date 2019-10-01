Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до уровня 2009 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился с 49,1 балла до 46,3 балла, что является минимальным индексом с мая 2009 года, следует из пресс-релиза (.pdf) аналитического агентства IHS Markit. Это максимальное ухудшение рыночной конъюнктуры более чем за десять лет. Последнее среднеквартальное значение индекса на уровне 48,2 балла было наихудшим со второго квартала 2015 года. Отметка 50 пунктов отделяет спад от роста.

В сентябре российские производители указали на самое быстрое падение производительности с апреля 2009 года, что объясняется уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов.

Деловые ожидания представителей компаний обрабатывающих отраслей упали до самого низкого уровня с конца 2017 года, что было вызвано слабым спросом и потерей клиентов. Несмотря на оптимизм в целом, производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев.