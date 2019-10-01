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Aston и Vandeputte Huilerie SA построят завод по производству льняного масла за 1,5 млрд рублей

Российская компания Aston и бельгийская Vandeputte Huilerie SA на паритетной основе создали совместное предприятие под названием ASVA , которое реализует проект по строительству завода по переработке льняного семени и производству льняного масла. Об этом сообщается на сайте Aston.

Завод будет построен в Новоалександровской промзоне в Азовском районе. Инвестиции в проект составят более 1,5 млрд руб. Запуск предприятия запланирован на осень 2020 года. Производственные мощности в сообщении не уточняются.

«Астон» — один из крупнейших переработчиков масличных культур в России, третий по величине экспортер российского зерна. В состав компании входят предприятия по производству растительного масла в Миллерово и Морозовске (Ростовская область), заводы по производству крахмала и сиропов в Рязанской и Владимирской областях.

Вадим Водолазов


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