Недостроенную Горьковскую атомную станцию выставили на торги за 85,2 млн рублей

Министерство имущественных отношений Нижегородской области выставило на торги недостроенное здание Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ) и участок под ним в Кстовском районе за 85,2 млн руб. Стоимость была установлена независимым оценщиком. Электронный аукцион пройдет 7 ноября, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона.

Вместе с восьмиэтажным зданием площадью 13,8 тыс. кв. м продается земельный участок площадью 32,6 тыс. кв. м. Коммуникации на участке, автодорога и другие недостроенные сооружения не продаются. Кроме того, часть помещений внутри заведения переданы в аренду на неопределенный срок для размещения оборудования базовых станций сотовой связи нескольких операторов.

Напомним, в конце 2018 года ООО «Стармет» предлагало правительству региона 32-35 млн руб. за снос недостроенной станции. Участок при этом остался бы в областной собственности. Тогда нижегородское минимущества надумало исключить АСТ из плана приватизации. Однако позже ООО «Втормет-Волга» сообщило о готовности купить недострой за 50 млн руб., чтобы снести и построить на участке логистический центр по переработке и транспортировке вторичных ресурсов. И здание АСТ оставили в перечне имущества для приватизации.

Строительство АСТ под Нижним Новгородом велось в 1980-х годах. Станция была построена более чем на 80%, однако после протестов местных жителей строительство было остановлено. После этого помещения станции несколько лет сдавались в аренду, в том числе предприятиям, занимавшимся производством водки.

Анастасия Еремина, Андрей Репин