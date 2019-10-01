«Уфа будет хуже Челябинска»

В Уфе развернулось общественное движение против строительства крытого дельфинария в муниципальном парке культуры и отдыха «Кашкадан», который планирует компания бывшего главы Росгосцирка Сергея Белякова. Вчера зоозащитники перетянули на себя весь ход общественных слушаний по второму этапу капитального ремонта в парке, хотя сам по себе проект дельфинария основной темой обсуждений не был. Отдуваться за решение муниципальных властей сотрудничать с компанией господина Белякова пришлось главе администрации Октябрьского района Уфы Сергею Плотникову. Он поспешил заверить, что окончательного решения о дельфинарии еще нет. Если в Уфе появится «концентрационный лагерь» для дельфинов, заявили зоозащитники, она будет хуже Челябинска, власти которого под давлением общественности отказались от аналогичного проекта.

Общественные слушания по проекту благоустройства озера Кашкадан, расположенного в одноименном муниципальном парке культуры и отдыха в уфимском микрорайоне Сипайлово, вчера собрали около 150 участников. Интерес общественников подстегнуло недавнее сообщение мэрии о том, что она поддержит планы строительства в парке океанариума с крытым дельфинарием. Инициатива принадлежит московской «Культурно-просветительская цирковая компания Водный мир», совладельцем которой является бывший врио директора Росгосцирка Сергей Беляков. «Водный мир» планирует вложить в проект около 700 млн руб.

Противники строительства дельфинария вчера пришли на слушания подготовленными — они уже собрали под петицией против этого проекта 55 тыс. Подписей на портале change.org. «Многолетние наблюдения за дельфинами, касатками и белухами показывают, что эти животные имеют сильные семейные связи внутри своих групп. В неволе эти животные жестоко страдают, они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции. Потребности морских млекопитающих в движении, свободе и поддержании особенностей их питания не может удовлетворить ни один океанариум или дельфинарий»,— заявлено в петиции. Ее авторы отмечают, что во многих странах мира «использование морских млекопитающих запрещено или ограничено».

Перед началом обсуждения у входа в гимназию №84, где они проходили, прошел одиночный пикет уфимца Фарита Фазуллина. Он вышел с плакатом «Нет тюрьмам для дельфинов».

Дискуссия начиналась вполне мирно: глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников рассказал о завершении первого этапа реконструкции парка, которая идет уже больше двух лет. На втором этапе власти решили углубить озеро Кашкадан на 4 метра. Директор МУП «Уфа парк» Евгений Дубницкий, управляющий парком, сообщил, что в 2003 году, когда в парке делали искусственный водоем, его «сделали как блюдце» — глубиной около 2,5 м. В итоге озеро стало зарастать и обмелело. В озере выявлены многочисленные болезнетворные бактерии, которые попадают в него со сточными водами из частного сектора, не имеющего канализации, сообщила начальник отдела экологии мэрии Юлия Косарева, сославшись на лабораторные исследования, проведенные в Башгосуниверситете.

Евгений Дубницкий добавил, что идеологом углубления озера стал глава региона Радий Хабиров. Напомним, что идея создания искусственного водоема в парке Кашкадан принадлежала первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову.

Власти намерены защитить озеро от сбросов частного сектора путем строительства системы ливневой канализации, сообщил главный архитектор Уфы Олег Байдин. Следующим этапом, отметил он, будет заново отсыпана пляжная зона, с противоположной стороны высажены кувшинки и камыши, построены пешеходные деревянные дорожки и площадки. «Мы планируем, что это будет один из лучших парков города»,— пообещал он.

Объем затрат, необходимых на второй этап реконструкции, не объявлялся. Генеральным подрядчиком парка является ООО «Юнистрой» (принадлежит, по данным kartoteka.ru, Гафуру Алибаеву и Рамилю Сагдатову). Средства на второй этап ремонта выделит, как заявили докладчики, бюджет республики.

Участников слушаний интересовало, будет ли в парке заливаться хороший каток, за который не жалко платить деньги, а то «заливают воду на песок». Им пообещали заливать площадку за пешеходным переходом. Обустраивать каток на озере, сообщили докладчики, запрещено по технике безопасности.

«Скамейки из парка воруют,— пожаловалась одна из пенсионерок. — За ночь они пропадают». Еще одна уфимка сообщила, что около месяца назад покупала в парке мороженое и не получила чек. «К счастью, мороженым занимается не сама администрация. Это предприниматель»,— отлегло у Евгения Дубницкого.



Кто-то из зала потребовал убрать с территории, прилегающей к парку,«страшный ободранный забор», стоящий, наверное, с момента его открытия. Сергей Плотников на это сообщил, что у территории за забором есть владелец, и с ним «ведутся переговоры». По информации “Ъ”, территорию арендует компания «Телеком-инвест». В апреле в числе ее совладельцев появились предприниматели Булат Резяпов и Андрей Егоров. Последний связан с членами семьи вице-спикера Курултая Вадима Старова (ранее компания контролировалась компанией «Уиллпорт венчерс лтд» с Британских Виргинских островов).

А дальше Евгений Дубницкий открыл «ящик Пандоры», связанный с экологической частью проекта реконструкции парка. Он поднял тему уток, много лет живущих на озере. «Утки — это хорошо или плохо?» — задал вопрос ребром управляющий парка. «Хорошо»,— откликнулась аудитория. «Кому? Уткам?» — не унимался господин Дубницкий. «И нам тоже!» — отреагировали в зале.



Тут управляющий парка начал приводить доводы, которые, по его мнению, должны были убедить горожан в том, что утки — «и для озера, и для человека — это не хорошо». «У уток и у рыбы один и те же инвазии — те заболевания, которыми болеет человек»,— сыпал он аргументами. «И голубей надо выкинуть тогда»,— послышалась обреченная реплика из зала, но ответа не последовало.

Дальше дискуссия перетекла к планам строительства дельфинария. Одна из участниц спросила, не лучше ли организовать в парке 3D океанариум. «Вам натуральный предлагают!» — воскликнул господин Дубницкий. Но его слова вызвали совсем не ту реакцию, на которую он, возможно рассчитывал. Противники строительства дельфинария в зале активизировались и постепенно завладели всем вниманием. Журналист Ольга Маловица заявила, что от дельфинариев «отказываются все цивилизованные страны мира», где есть моря, а «Уфа — даже не приморский город». Активистка Евгения Коновалова сообщила, что в 2017 году от планов строительства дельфинария отказались в Челябинске, где против этой инициативы высказались 74 тыс. человек. «Администрация их услышала!» — отметила госпожа Коновалова и потребовала провести отдельные общественные слушания по проекту дельфинария.

Ее эмоциональное выступление возмутило главного архитектора Олега Байдина. «Имейте уважение к присутствующим!» — призвал он не перебивать других участников, и добавил, что дельфинарий вообще не тема сегодняшнего обсуждения. «Если вас посадить в бассейн с хлоркой, как вы себя будете чувствовать?» — спросила одна из зоозащитниц. Господин Байдин на предложение не отреагировал.

Сергей Плотников попытался утихомирить собравшихся тем, что проект океанариума не окончательный и будет корректироваться. Для этого он привел, как ему казалось, убедительный аргумент о том, что немногие уфимцы имеют возможность увидеть дельфинов и касаток вживую. Но его слова только разогрели дискуссию. Из зала начались выкрики: «Зачем смотреть на страдания животных в неволе, если за ними в естественной среде обитания можно наблюдать по телевизору?», «Это концентрационный лагерь!», «Мы убиваем животных на глазах у детей!».

В конце концов чиновники оставили попытки переубедить зоозащитников. Те, в свою очередь, попытались заодно поднять тему распределения в городе земельных участков под строительство, в том числе под строительство дельфинария, но услышали, что это вопрос не главы района, а как минимум сити-менеджера Ульфата Мустафина.

«Пожалейте этих мужчин!» — не выдержала в зале одна из сотрудниц парка «Кашкадан». «С вами разговаривает глава района! Уфа лучше всех! Башкортостан лучше всех! Октябрьский район самый хороший! Жаловаться нам не на что!» — воскликнула она. Но ее быстро прервали. Один из примкнувших к зоозащитникам активистов заявил, что если Уфа построит дельфинарий, то будет «хуже Челябинска».





Сергей Плотников, завершая общественные слушания, предложил зоозащитникам подготовить письменное обращение в администрацию района, пообещав передать его «в соответствующую инстанцию».

Влада Шипилова