Культповестка

Осенний выставочный сезон равномерно распространился по всем зданиям Третьяковской галереи: в Инженерном корпусе откроется выставка советского живописца Константина Истомина, в Новой Третьяковке – классика-пейзажиста Василия Поленова, а в Главном здании покажут мастера малых пейзажных форматов Ивана Похитонова. Самым масштабным событием из трех станет выставка Поленова: Третьяковка собрала более 150 произведений живописца из 14 российских музеев и частных собраний. Поленов не был художником одного жанра: в экспозицию вошли пейзажи, портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, а также эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Из Русского музея в Санкт-Петербурге даже приедет монументальная (325 611 см) картина «Христос и грешница». Ее оригинальное название – «Кто из вас без греха?»; именно на нем настаивал художник, однако картину переименовали под давлением цензуры. На ее создание у Поленова ушло около 16 лет. На выставке работ Константина Истомина стоит обратить внимание на серию работ из московской мастерской художника: с начала 1920-х он жил в комнате на Мясницкой улице вместе с преподавателями Вхутемаса. Эта комната и вид из окна стали главными героями большинства произведений, написанных Истоминым в 1920–1930-е годы. А собрание работ Ивана Похитонова навсегда переубедит тех, кто считает, что живопись в миниатюре не способна быть живой и трогательной.

Еврейский музей продолжает показывать произведения знаменитых русских авангардистов: «Союз молодежи» станет самой крупной выставкой этого направления со времен проекта «До востребования», с успехом прошедшего в двух частях в 2016 и 2017 году. «Союз молодежи» – первое официальное объединение художников авангарда, на полгода опередившее московский «Бубновый валет»; его представители работали в широком спектре идей: от символизма до кубофутуризма. Выставка покажет работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Михаила Ларионова и других – всего около 80 произведений 35 художников. Другим важным событием музея станет инсталляция Анны Наринской и Александра Бродского «Невавилонская библиотека». Литературный критик Наринская отобрала для этого проекта ровно 1000 книг: по ее словам, там есть сказки, которые читали ей в детстве и которые она потом читала своим детям, сборники стихов, великие философские труды, главные мировые романы, поваренные книги и комиксы. То есть те книги, из чтения которых и складывается человеческая жизнь. Художник и архитектор Александр Бродский поместил эту библиотеку в уникальное пространство, где посетители окажутся лицом к лицу с книгами и вновь откроют для себя их смысл: шероховатость переплетов, тяжесть, матовость страниц, прелесть напечатанного на бумаге текста.

Классики импрессионизма Мане и Ренуар не раз отмечали, что источником вдохновения им служили старые испанские мастера: от Франсиско Гойи до представителей золотого века и ренессанса испанской живописи Веласкеса и Эль Греко. При этом сами испанские импрессионисты опирались на опыт этих художников куда более основательно: они стали авторами совершенно особенных полотен, в которых импрессионизм вырастает из классического живописного наследия XVII и XVII веков. Выставка покажет картины Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Сантьяго Русиньоля, Рикарда Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна и других художников из 13 испанских музеев – всего около 60 живописных работ, а также скульптура и графика.

Новый проект Пушкинского – попытка показать, в каком ключе музей хочет развиваться: «Восточный джаз», с одной стороны, демонстрирует опыт работы музея с частными коллекционерами, а с другой – декларирует новый подход к созданию выставок. Коротко говоря, экспозиция представит халаты и картины (а именно – послевоенную абстракцию): при близком рассмотрении ткани и живопись обнаруживают диалог, который вели культуры Востока и Запада еще с начала XX века. По задумке кураторов, истоки творчества абстракционистов стоит искать в цветах и орнаментах анонимных восточных мастеров: созданию тканей и одежды они придавали не меньшее значение, чем западные художники – написанию картин. Работы из частных собраний выставка дополнит произведениями из собрания ГМИИ и парижского Центра Помпиду.

Британский музыкальный проект в жанре трип-хоп привезет в Москву новое live-шоу с презентацией альбома The Road. В разные годы с основателем группы Джеймсом Лавелем музыку для UNKLE писали и исполняли DJ Shadow, Том Йорк, Massive Attack, Beastie Boys и The Stone Roses. Новый альбом – продолжение пластинки “The Road: Part I”, которая вышла еще в 2017 году. Одновременно с презентацией пластинки UNKLE выпустили клип на композицию “Only You” – на этот раз приглашенными гостями группы стали Miink и Will Malone.

Свою четвертую по счету пластинку «Транс» украинская певица Кристина Бардаш, более известная как Луна, выпустит 4 октября – ее релизу и будет посвящен московский концерт. Кристина анонсировала новый альбом выпущенным недавно треком «Сиреневый рай»: «Это энергетический взрыв и побег от ежедневной рутины в мир фантазий», – написала певица в своем Instagram. В многочисленных интервью Луна признается, что поет обо всем, что вдохновляет или впечатляет ее, пишет тексты только сама и старается оставаться в своей музыке очень женственной. Так, ее предыдущий альбом почти целиком был посвящен песням о любви.

Вместе с Oasis, Blur и Pulp группу Suede, которая в этом году отмечает свое тридцатилетие, принято считать столпом брит-попа. В конце 90-х у Suede было оригинальное звучание и армии фанатов, к числу которых принадлежал Дэвид Боуи. Но популярность брит-попа в истории рок-музыки оказалась эпизодической, и в 2003 году группа распалась – чтобы собраться вместе уже в 2010 и кардинально обновить репертуар. В Россию группа везет новый альбом “The Blue Hour” в рамках одноименного мирового тура. Релиз поддержан официальными видео: “The Invisibles”, “Wastelands” и “Life Is Golden” – съемки последнего проходили в покинутом городе Припять – бывшем саттелите Чернобыльской АЭС. Бессменный фронтмен Suede Бретт Андерсон, рассказывая о новом релизе, делает акцент на том, что группа не боится совершенствоваться и пускаться на творческие поиски: «Последнее, чем мне хочется быть, это самопародией, изображать версию самого себя, актуальную двадцать лет назад».

Услышать знаменитую оперную певицу вне стен театра можно будет в рамках «Т Фестиваля»: Хибла даст сольный концерт под аккомпанемент Екатерины Ганелиной. Выступление пройдет прямо в одном из залов Новой Третьяковки, там, где висят полотна 20-30-х годов: Дейнеки, Пименова, Штеринберга и Лабаса. Специально для фестиваля галерея также разместит в одном пространстве два «Черных квадрата» Малевича (оригинал 1915 года и авторскую версию 1929 года) и проведет гостей по залам Татлина, Кандинского и Шагала. Хибла Герзмава – одна из самых востребованных российских оперных певиц, она выступает в театре Ла Скала, Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере и на других мировых сценах. Ее выступление – не единственное яркое событие «Т Фестиваля»: как минимум, сложно будет пропустить сольный фортепианный концерт Михаила Плетнева и выступление Айгуль Ахметшиной с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы».

Автор постановки, немецкий драматург Пауль Бродовски, вряд ли мог предполагать, что его герои и декорации – неблагополучный район Берлина – когда-нибудь смогут быть так гармонично воссозданными в центре Москвы. Пьеса очень привязана к месту: здесь город – одно из действующих лиц, главный герой разворачивающейся драмы. Спектакль состоит из текста, и главной задачей режиссера Полины Золотовицкой было научить актеров из Мастерской Олега Кудряшова произносить его с правильной интонацией и посылом: «Меня подкупила поэтичность текста, язык. Здесь есть вертикаль: несмотря на то, что герои пьесы – социальные типы, они погружены в размышления экзистенциального порядка. Все чего они хотели, все это не случилось. Это поэтическое высказывание о неприкаянности жителей большого города», – отмечает Золотовицкая.

Режиссер Максим Диденко впервые поставил спектакль «Девушка и смерть» в Лондоне, в старой церкви, которая уже не использовалась по назначению. В главной роли – Алиса Хазанова, она играет советскую актрису Валентину Караваеву. В 1943 году Караваева сыграла роль в фильме «Машенька», получила за нее Сталинскую премию и попала в автокатастрофу, которая изуродовала ее лицо. Она больше не снималась в кино, какое-то время жила в Англии, выйдя замуж за английского аристократа. Затем Караваева вернулась в СССР и последние годы жизни провела, снимая себя на кинокамеру в своей квартире, играя отрывки из ролей других актрис. «Мы погрузились в эту мистическую историю, где человек в момент встречи со смертью совершает пересмотр своей жизни», – рассказывает про спектакль Диденко. Как и в случае с другими работами режиссера, зрителей будет ждать необычное визуальное сопровождение постановки и чутко подобранный музыкальный фон.

Первая режиссерская работа Дмитрия Крымова, поставленная не на театральной сцене, а в пространстве музея, расскажет историю Бориса Годунова по мотивам одноименной драмы Пушкина. В роли Бориса – Тимофей Трибунцев, один из любимых актеров Юрия Бутусова, исполнивший в театре «Сатирикон» роли в пяти его спектаклях. Марину Мнишек в постановке Крымова сыграют Ксения Раппопорт и Паулина Андреева. Спродюсировал «Бориса» Леонид Роберман, он назвал драму Пушкина театральным Эверестом для российских режиссеров и пообещал покорить эту вершину вместе с Крымовым. «Будет ли это “тот самый” “Борис Годунов”? Не думаю. Крымов — режиссёр, который покоряет вершины, идя своими неизведанными, непроторенными ещё никем тропами. Следовать каждой букве автора — неприемлемо для него. Надеюсь, что при всём уважении к Пушкину, «Борис» будет очередным хулиганством Дмитрия Крымова. Но в этот раз всё будет ещё более хулиганистым, ещё более дерзким… ещё более страшным», – заявил продюсер.

Beat Weekend – региональная версия Beat Film Festival, проходящего летом. Фестиваль пройдет в 15 городах, среди которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и даже Минск. «Бит викэнд» состоится также и в Москве – специально для тех, кто пропустил показы в июне. Ключевым событием фестиваля станет премьера киноальманаха «33 слова о дизайне», созданного онлайн-школой дизайна Bang! Bang! Education как продолжение фильма «100 лет дизайна», ставшего абсолютным фаворитом фестиваля в 2018 году. В картине приняли участие Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев – они обсуждают национальные особенности дизайна в России. Тем, кто пропустил летние показы, стоит обратить внимание на ленты A Dog Called Money – фильм о том, как создавался альбом Пи Джей Харви The Hope Six Demolition Project (2016) – один из лучших в творчестве певицы. Спойлер: Пи Джей искала образы для песен, путешествуя по Афганистану, Косово и неблагополучным районам Вашингтона, общаясь с местными жителями и переживая вместе с ними их травмы. По силе ощущений просмотр картины ничем не уступает концерту.

Магистральная задача фестиваля – не только отыскать новые таланты, но и воспитать вкус российского зрителя на лучших примерах мировой хореографии. Однако в течение нескольких лет Context подвергался критике из-за обилия вычурно-эстрадных номеров и недостаточно чуткого отношения к образовательной программе. Октябрьская часть фестиваля будет посвящена конкурсу молодых хореографов: финалисты представят на суд жюри свои избранные номера, а танцовщики-победители прошлых лет выступят со своими премьерами на сцене «Гоголь-центра». Также в рамках фестиваля пройдет трехдневный интенсив по работе со сценическим светом и мастер-классы от лауреата «Золотой маски» Татьяны Багановой и немецкого балетмейстера Николь Кельманн.

Над созданием Satori работали друг Сергея Полунина художник Давид ЛаШапель и режиссер Cirque du Soleil Габриель Марсель дель Веккио – именно последнему принадлежит идея сделать шоу по мотивам жизненного пути человека. Как отмечают организаторы, сюжет шоу связан с образом самого танцовщика: «Название Satori отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. “Satori” повествует о творческом пути Сергея Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни». Сергей Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне и любимцем британских критиков (он дважды получал премии как самый перспективный и лучший классический танцовщик). Недавно артист получил российский паспорт и в августе 2019 года был назначен и. о. ректора Академии хореографии Севастополя.

Фестиваль «Территория» остается самым живым проектом на стыке театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, не подверженным шаблонности, излишней глянцевитости или закрытости в силу слишком высокого статуса участников. Зрителям и актерам «Территории» одинаково комфортно, как дома; между тем именно этот фестиваль больше всего склонен к экспериментам и смелым высказываниям. Так, «Территория» сделала популярным site-specific-театр, вынесла спектакли за рамки привычного «театра-здания» и «театра-институции» – показы фестиваля проходили на вокзалах и в поездах, на Даниловском рынке и в гипермаркете «Леруа Мерлен». В этом году в программу «Территории» вошли спектакли режиссеров Каролин Нгуен, Саймона Стоуна и Адомаса Юшки, хореографов Акрама Хана, Филиппа Сэра, Анны Абалихиной и многих других. Одна из главных премьер пройдет на сцене Большого театра – постановка оперы Антонина Дворжака «Русалка», осуществленная режиссером Тимофеем Кулябиным. Частью фестиваля станут две выставки в ММОМА: «Человек размером с дом» (памяти Дмитрия Брусникина) и выставка Йоко Оно «Небо всегда ясное».

В основе спектакля – стихи не слишком знаменитого поэта Юрия Левитанского. Некоторые из его произведений известны по песням бардов: например, стихотворение «Диалог у новогодней елки» звучит в фильме «Москва слезам не верит» в исполнении Сергея Никитина. На самом деле Левитанский был поэтом с талантливой и разнообразной библиографией. На спектакле его стихи прозвучат в исполнении Чулпан Хаматовой под аккомпанемент пианистки Екатерины Сканави. Другой магистральной частью спектакля станет постановка Владимира Варнавы – танцовщика и хореографа, дважды лауреата премии «Золотая маска». За визуальную часть отвечает команда Illuminarium3000, готовившая 3D-мэппинг для «Евровидения», шоу «Круг света» и гран-при «Формулы-1» в Монако.

Фильм рассказывает историю происхождения суперзлодея: в оригинальных комиксах DC об этом не сказано ни слова, с другими фильмами, где фигурирует этот персонаж, картина Тодда Филлипса тоже никак не связана. Да и жанр другой: в отличие от киновселенной DC, фильм задуман как психологический триллер, а не приключенческий экшн. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс, неоднократно номинированный на «Оскар». Для роли актеру пришлось похудеть на 24 килограмма, кроме того, он буквально «изобрел» характерный нездоровый смех Джокера с нуля, копируя реакции людей, страдающих синдромом Туретта.

В последние годы новинки фильмографии Вуди Аллена получали осторожные отзывы в критике на фоне обвинений режиссера в харассменте со стороны его приемной дочери. Аллену даже пришлось подать в суд на Amazon – компания отказалась показывать его фильмы в кинотеатрах. Однако новая картина режиссера заслуживает того, чтобы отвлечься от обсуждения скандалов с его участием. Фильм с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Джудом Лоу обещает быть ностальгическим напоминанием о «Нью-Йоркской трилогии» Аллена и продолжением фильмов режиссера с городом в главной роли, которые ему так хорошо удаются.

Продолжение фэнтезийного фильма с Анджелиной Джоли в главной роли, рассказывающего историю феи Малефисенты, подверженной перепадам настроения. Сюжет фильма – интерпретация сказки о «Спящей красавице», показанная с точки зрения главной злодейки. В роли принцессы Авроры по-прежнему Эль Фаннинг: ее героиня собирается выйти замуж за принца, но Малефисента не верит в силу их чувств; ссора приводит к новому противостоянию между людьми и магическими существами.

Джуди Гарленд – американская актриса и певица «золотого века», блиставшая в классических картинах «Волшебник страны Оз», «Звезда родилась», «Часы», «Девушки Харви». Непростая личная жизнь и сложности в карьере привели к тому, что Гарленд умерла в 47 лет, в последние годы жизни почти потеряв признание коллег и поклонников. Фильм режиссёра Руперта Гулда снят по сценарию Тома Эджа, написанному на основе пьесы «Конец радуги» Питера Куилтера. Название пьесы – отсылка к песне Гарленд “Over the Rainbow”, удостоенной «Оскара» и перепетой бесчисленное количество раз. Главную роль в картине Эджа исполняет Рене Зеллвегер – фильм расскажет о последних годах жизни голливудской звезды.

В новом фильме Юрия Быкова всего три действующих лица: 40-летний сторож в заброшенном санатории (сам Быков) и пара его внезапных гостей (Алла Юганова и Владислав Абашин), которые украли деньги и ищут укрытия, чтобы скрыться от преследователей. У каждого героя есть свои причины спрятаться от внешнего мира. На счету Быкова фильмы «Дурак», «Майор», сериал «Метод», признанные жюри кинофестивалей в Каннах, Берлине и Шанхае. После неудачного проката фильма «Завод» и критики сериала «Спящие» режиссер хотел перестать снимать, но получил мощную поддержку со стороны коллег и поклонников его ранних работ.