Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

Минфин РФ предложил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Соответствующие предложения содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который министерство внесло в Госдуму. Внимание на это обратил РБК.

По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год. Если человек находился в стране меньше этого срока, но у него есть здесь недвижимость, экономические и личные связи, он также будет обязан платить налоги.

Помимо этого министерство хочет уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13% (сейчас ставка для нерезидентов составляет 30%).

В мае о планах Минфина снизить ставку подоходного налога сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Существенных потерь для бюджетной системы от этого не будет — трудовые мигранты и высококвалифицированные иностранные специалисты подоходный налог по ставке 30% давно не платят.

Подробности — в публикации “Ъ” «Нерезидентов измерят плоской шкалой».