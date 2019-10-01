Депутат предложил расширить применение налогового вычета на отдых в санаториях

Депутат Госдумы Олег Быков («Единая Россия») считает нужным распространить социальный налоговый вычет по НДФЛ на расходы за питание и проживание в санаториях. Свое предложение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сейчас налоговый вычет можно получить с суммы, потраченной на лечение в санаториях.

Господин Быков уверен, что расширение применения налогового вычета может способствовать снижению расходов россиян на покупку санаторно-курортных путевок. Кроме того, это поможет увеличить число желающих получить лечение в российских санаториях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата.

«Прошу рассмотреть следующее предложение: внести в законодательство РФ о налогах и сборах изменения, предусматривающие предоставление физическим лицам при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за услуги, оказанные санаторно-курортными организациями на территории РФ, в размере фактически произведенных расходов на проживание и питание, учитываемых в общей стоимости санаторно-курортной путевки, с учетом ограничений, устанавливаемых в аналогичных случаях Налоговым кодексом РФ»,— говорится в документе.