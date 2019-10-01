Shell попросила США не одобрять санкции против «Северного потока-2»

Одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний Royal Dutch Shell попросила Конгресс США не одобрять санкции против российского трубопроводного проекта «Северный поток-2». О просьбе компании сообщил Reuters глава представительства Shell в России Седерик Кремерс. Отметим, что компания участвует в финансировании «Северного потока-2».

«Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод трубопровода может состояться во второй половине 2020 года, если удастся согласовать его маршрут с Данией.

В июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний-участников «Северного потока-2». Документ предполагает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства проекта, а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Подробнее о готовящихся Вашингтоном санкциях читайте в публикации “Ъ”.