На Ставрополье в этом году за 300 млн рублей отремонтируют 14 домов культуры

В этом году на ремонт 14 Домов культуры Ставропольского края направили более 300 млн руб., сообщает пресс-служба Министерства строительства региона. Треть из этой суммы – федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда».

Сейчас продолжается капремонт в зданиях Домов культуры села Янкуль Андроповского района, села Белые Копани Апанасенковского района, поселка Коммаяк Кировского городского округа, села Нагутского и хутора Перевального Минераловодского городского округа, а также села Безопасного Труновского районаж.

Уже завершился капитальный ремонт здания Дворца культуры села Александровского, благоустройству дворовой территории министерства культуры Ставропольского края. Полностью отремонтирована кровля в Домах культуры сел Круглолесское Александровского района, Гражданское Минераловодского городского округа, Овощи Туркменского района.

Дарья Голякова