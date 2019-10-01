В пикете против изменения климата в Ростове приняло участие восемь человек

В Ростове в акции против климатических изменений, которую проводили активисты движения Fridays for future, приняли участие восемь человек, рассказала „Ъ-Юг“ активистка движения Александра Харитонова.

«В целом пикеты прошли успешно, было много внимания со стороны прохожих - кто-то просто читал плакаты, проходя мимо, кто-то подходил задать вопросы и поговорить, высказывал свою точку зрения», - рассказала активистка.

Акция проходила в формате пикетной очереди 27 сентября напротив Донской Публичной библиотеки. Задержаний во время пикета не было, однако прибывший к концу митинга участковый выписал письменное предупреждение о порядке проведения одиночного пикета одной из несовершеннолетних участниц акции, стоявшей в тот момент с плакатом. Полицейский аргументировал это предотвращением возможных нарушений. Вечером того же дня из полиции позвонили в школу и родителям девушки. В понедельник с ней и ее родителями провели разъяснительную беседу.

Fridays For Future — молодежное движение, вдохновленное шведской школьницей Гретой Тунберг. Целью движения является привлечение внимания к проблеме климатического кризиса.

Дарья Голякова