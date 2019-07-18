Спорт выходит на старт

В Свердловской области создается АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». Организация будет курировать взаимодействие органов госвласти, муниципального самоуправления и организаций при строительстве объектов мероприятия. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, за строительную часть будет отвечать «надежный застройщик с опытом возведения масштабных неординарных объектов, в том числе спортивных».



В среду и.о. министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов представил членам промышленного комитета областного заксобрания проект изменений в программе управления госсобственностью региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, основная поправка в документе касалась создания АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». «Учреждение будет курировать взаимодействие органов госвласти, местного самоуправления и организаций при размещении и строительстве объектов Универсиады-2023»,— сообщил господин Зырянов. О том, кто возглавит новую структуру, власти не сообщают, ссылаясь на то, что документы по этому вопросу будут подписаны в начале августа.

Региональный комитет по подготовке к Универсиаде возглавит губернатор Евгений Куйвашев, за организационную часть будет отвечать глава бывшего заявочного комитета «Экспо-2025» Александр Чернов. Ранее господин Куйвашев на пресс-конференции сообщил, что за строительную часть будет отвечать «надежный застройщик с опытом возведения масштабных неординарных объектов, в том числе спортивных». Участники рынка предполагают, что речь идет о группе «Синара», которая занималась реконструкцией стадиона «Екатеринбург Арена» и строительством конгресс-холла.

Напомним, в июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. В рамках мероприятия планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Возвести деревню Универсиады предполагается в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. Как пояснил губернатор, на ВИЗе «изымание большого количества земли и садовых товариществ могло затормозить процесс на два-три года». По его словам, в Новокольцовском районе почти вся земля является государственной или региональной собственностью, она обеспечена коммунальными системами. Проект-смета на проведение Универсиады будет представлена FISU в декабре.

Господин Чернов оценил расходы на подготовку к Универсиаде в 80 млрд руб. Из них 41 млрд руб. будет направлен на строительство и реконструкцию спортивных сооружений. Мероприятие пройдет на 18 спортивных объектах, расположенных в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. По словам господина Куйвашева, сегодня все объекты, кроме трех, находятся в стадии строительства. К 2023 году необходимо возвести дворец водных видов спорта, гребной канал для слалома и комплексную многофункциональную ледовую арену.

В среду господин Куйвашев сообщил в своем Instagram, что рассказал министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой о планах по строительству медицинского центра в деревне Универсиады. «Во время мероприятия он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ. Стоимость проекта — около 800 млн руб., мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020–2022 годы»,— сообщил глава региона.

Дарья Соколова