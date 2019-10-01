МИД Белоруссии: Россия предлагала неприемлемые условия интеграции

Россия предлагала включить в программу интеграции РФ и Белоруссии абсолютно неприемлемые для Минска положения, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Полный текст беседы опубликован на сайте МИД Белоруссии.

Господин Макей подчеркнул, что программа интеграции двух стран не выходит за рамки Союзного договора 1999 года. «Первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны. ...Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует, опять-таки, положениям Союзного договора»,— сказал он.

По его словам, это было несколько структур, по которым изначально на каком-то этапе были внесены соответствующие предложения. «Президенты (Владимир Путин и Александр Лукашенко.— “Ъ”), когда встречались в Санкт-Петербурге, обсудив эти вопросы, однозначно сказали, что эти предложения не соответствуют положениям договора и нет смысла даже обсуждать их»,— рассказал министр.

Господин Макей полагает, что РФ и Белоруссии следует сконцентрироваться на экономической проблематике, углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией, а также уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной, промышленной политики. «Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет, не просматривается и не будет. Я еще раз повторю, что суверенитет для обоих государств — это святое. Беларусь не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям»,— заявил он.

Как выяснил “Ъ”, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики. Документ премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали в начале сентября.

Подробнее о планах по интеграции двух стран — в материале “Ъ” «Дружба налогов».