Жителя Ростова осудили за ложное сообщение о минировании остановки

Кировский районный суд Ростова признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установило, что в июне этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу «112» со своего мобильного телефона и сообщил о минировании остановки общественного транспорта на ул. Большая Садовая в Ростове. Информация оказалась ложной, а звонил подсудимый из хулиганских побуждений.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Смягчающими обстоятельствами стали отсутствие судимости, пожилой возраст и раскаяние подсудимого.

Дарья Голякова