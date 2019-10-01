Единственный роддом закроется в городе-спутнике Барнаула

Центральная горбольница Новоалтайска закроет единственное в городе родильное отделение из-за снижения количества родов, сообщили “Ъ-Сибирь” в министерстве здравоохранения Алтайского края. Такое решение принял главный врач больницы Константин Федорюк.

По данным минздрава, за три летних месяца в Новоалтайске родились 15 детей, а в сентябре — четверо. «В медицине это приводит к тому, что специалисты теряют квалификацию и оказание медицинской помощи становится небезопасным»,— говорится в сообщении минздрава. По словам начальника отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения Елены Ершовой, в роддоме должно проходить минимум 500 родов, иначе медучреждение «не может гарантировать не только качественную помощь, но и безопасность маме и ее малышу». Всем работникам, попавшим под сокращение, предложат трудоустройство в других отделениях больницы и переобучение за счет медорганизации.

Новоалтайск — город-спутник Барнаула, административный центр Первомайского района Алтайского края. Образует городской округ как единственный населенный пункт в его составе. В городе проживают около 73,8 тыс. человек.

Юлия Сасевич