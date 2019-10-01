Правительство не поддержало законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

Правительство России не поддержало законопроект о взимании штрафов с авиакомпаний за овербукинг — продажу билетов в количестве, превышающем число мест в самолете. С проектом отзыва, подготовленным комиссией по законопроектной деятельности, ознакомился «Интерфакс».

В документе правительство призывает учесть, что овербукинг используется перевозчиками, включая иностранные, для минимизации убытков, вызванных отказом некоторых пассажиров от перевозки. «Полагаем, что проблему продажи перевозчиками билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне воздушного судна, целесообразно решать путем внесения в Воздушный кодекс РФ изменений, предусматривающих предоставление перевозчиком компенсационных выплат пассажирам при изменении условий договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика»,— сказано в проекте отзыва к законопроекту.

Также правительство полагает, что необходимо установить «обоснованную в связи со сложившейся международной практикой шкалу в зависимости от протяженности маршрута и времени задержки прибытия пассажиров в аэропорт назначения».

Законопроект о введении ответственности авиакомпаний за овербукинг внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Документ предполагает штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение перевозчик должен будет заплатить до 200 тыс руб. К ответственности будут привлекаться и должностные лица авиакомпаний, штраф для них составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб. за первое нарушение и до 30 тыс. руб.за повторное.