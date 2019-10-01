Врио губернатора Севастополя распустил команду экс-губернатора Овсянникова из Удмуртии

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя — врио губернатора Михаил Развожаев представил новых вице-губернаторов и руководителей ключевых департаментов. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, состав правительства Севастополя покинули руководитель департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, руководитель департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров. Ранее господин Тарасов занимал посты начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, замглавы Ижевска по социальной политике, с 2017 года работал в Крыму. Господин Зайнуллин был министром имущественных отношений Удмуртии с 2009 по 2016 год, Игорь Белозеров занимал в Удмуртии пост замминистра образования.

Напомним, что в июле 2019 года с должности губернатора Севастополя ушел Дмитрий Овсянников, занимавший пост федерального инспектора по Удмуртии в 2003-2007 годы. После назначения врио губернатора Севастополя в июле 2016 года он пригласил на работу в этот регион ряд чиновников из республики. Отметим, что после ухода господина Овсянникова, полномочия сложил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев, ранее возглавлявший агентство инвестиционного развития Удмуртии.