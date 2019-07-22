Бывший руководитель агентства инвестиционного развития Удмуртии покинул пост вице-губернатора Севастополя

Илья Пономарев, ранее возглавлявший агентство инвестиционного развития Удмуртии, написал заявление об уходе с поста вице-губернатора Севастополя. Об этом сообщают «Вести Севастополь» со ссылкой на врио губернатора Михаила Развожаева.

«В пятницу я попросил уйти Илью Пономарева в досрочную отставку до формирования правительства, поэтому пока подведомственные департаменты Илье Вячеславовичу замыкаются лично на мне. Все лично буду согласовывать»,— заявил господин Развожаев.

Илья Пономарев занимал пост старшего помощника в аппарате ГФИ по Удмуртии с 2000 по 2002 год. В феврале 2016 года возглавил агентство инвестиционного развития Удмуртии, а в конце лета 2016 года был приглашен в команду губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который занимал должность ГФИ по Удмуртии в 2003-2007 годах. Напомним, что господин Овсянников был отправлен в отставку с поста губернатора Севастополя 11 июля 2019 года. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.