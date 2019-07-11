Бывший федеральный инспектор по Удмуртии покинул пост губернатора Севастополя

Дмитрий Овсянников, занимавший пост федерального инспектора по Удмуртии в 2003-2007 года, отправлен в отставку с должности губернатора Севастополя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля

Господин Овсянников написал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы региона назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, пишет “Ъ”.

Дмитрий Овсянников в 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии, в 2007 году стал заместителем генерального директора — коммерческим директором ОАО «Чепецкий механический завод» в Глазове. После назначения врио губернатора Севастополя в июле 2016 года он пригласил на работу в этот регион ряд чиновников из Удмуртии. Так, заместителем губернатора — председателем правительства стал бывший руководитель агентства инвестиционного развития Удмуртии Илья Пономарев, экс-министр имущественных отношений Удмуртии Рустэм Зайнуллин был назначен директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, бывший замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов — директором департамента городского хозяйства, бывший замминистра образования Удмуртии Игорь Белозеров — директором департамента образования Севастополя.