В Краснодаре в ближайшие два года планируют отремонтировать 153 км дорог

В Краснодаре в 2020-2021 годы панируется отремонтировать более 153 км дорог. Около 74 км – в 2020, и 79 – в 2021-ом. Как сообщили в мэрии города, работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перечень участков пока не определен, его будут обсуждать с жителями города на слушаниях 22 октября, где власти также планируют получить обратную связь о качестве ремонта в 2019 году. Пройдут слушания в 11:00 в актовом зале администрации Западного округа (ул. им. Калинина, 339).

В уже составленном предварительном перечне пока значатся дороги в центральной части Краснодара, пригородных хуторах и станицах: ст. Елизаветинской, хуторе Ленина, пос. Индустриальном, а также подъезды к садоводческим товариществам. Самыми протяженными участками ремонта в 2020 году могут стать часть ул. им. Гоголя ул. Кубанской Набережной до Привокзальной площади (2,7 км) и участок ул. им. Каляева от дома № 4 до ул. им. Атарбекова (2,8 км). В 2021 году: часть ул. Российская от ул. Солнечной до ул. Пригородной (5,3 км), а также ул. им. Кирова от пер. Кировского до ул. 1 Мая (4,7 км).

Михаил Лукашов