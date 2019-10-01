Алтайская чиновница осуждена за создание видимости благополучия региона по опасным заболеваниям

Главный государственный ветеринарный инспектор в Республике Алтай Татьяна Каширских осуждена за сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В ноябре 2016 года сотрудники республиканской ветлаборатории, исследуя пробы сыворотки крови крупного рогатого скота, выявили положительные результаты заболевания бруцеллез. Следствие установило, что Татьяна Каширских, получив эти данные, не проинформировала заинтересованные органы и службы, а затем дала указание своим сотрудникам внести в результаты исследований несоответствующие действительности сведения. Также в мае 2017 года она не сообщила об обнаружении в пробах сыворотки крови лошадей положительных результатов заболевания лептоспироз. Чиновница действовала из личной заинтересованности, выяснило следствие: она желала создать видимость благополучия региона по карантинным и опасным для жизни и здоровья людей заболеваниям, чтобы заслужить авторитет у вышестоящего руководства.

Рассмотрев уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 237 УК РФ, суд признал Татьяну Каширских виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 250 тыс. руб.

Оксана Павлова