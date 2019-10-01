Палладий подорожал до рекордных $1,7 тыс. за унцию

Цены на палладий достигли рекорда в понедельник, преодолев отметку в $1,7 тыс. за унцию, сообщает Reuters. Какое-то время стоимость составляла $1700,71.

Цена поднимается третью сессию подряд. На прошлой неделе палладий прибавил 2,4%. «Мы считаем, что восстановление палладия после августовских минимумов связано среди прочего с некоторым спекулятивным интересом»,— говорят эксперты.

Ранее цена палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1629,22 за тройскую унцию. С начала сентября драгоценный металл подорожал на 10%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дефицитный палладий».