Палладий подорожал до рекордных $1,7 тыс. за унцию

Цены на палладий достигли рекорда в понедельник, преодолев отметку в $1,7 тыс. за унцию, сообщает Reuters. Какое-то время стоимость составляла $1700,71.
Цена поднимается третью сессию подряд. На прошлой неделе палладий прибавил 2,4%. «Мы считаем, что восстановление палладия после августовских минимумов связано среди прочего с некоторым спекулятивным интересом»,— говорят эксперты.
Ранее цена палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1629,22 за тройскую унцию. С начала сентября драгоценный металл подорожал на 10%.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Дефицитный палладий».
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