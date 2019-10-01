ОАО РЖД предлагает менять прейскурант 10–01 после 2025 года

Прейскурант 10–01 — основополагающий документ для железных дорог, определяющий тарифы на перевозку разных видов грузов — нуждается в изменениях, считает глава ОАО РЖД Олег Белозеров. «Прейскурант устарел: изменились технологии, изменились страна, месторасположение грузов, направления перевозки. Многие тарифные схемы были выстроены исходя из системы перекрестного субсидирования отдельных перевозок. Соответственно, требуется их уточнить»,— заявил он в интервью “Ъ”.

Однако, добавил господин Белозеров, компания выступает за внесение изменений за рамками действующей долгосрочной программы развития ОАО РЖД, то есть с 1 января 2026 года. В частности, Олег Белозеров напомнил об идее компании снизить тариф на перевозку металлопродукции и повысить его для руды, отмечая, что нынешняя ситуация является перекрестным субсидированием, а из-за высоких железнодорожных тарифов перевозки металла уходят на автотранспорт.

Подробнее читайте в интервью “Ъ” «"Всегда и во всем где-то есть виноватые"».