МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, сегодня этот вопрос в повестке отношений двух стран не стоит.

«Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе»,— сказал министр.

Ранее в интервью “Ъ” министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую авиационную базу. При этом глава МИДа подчеркнул, что Белоруссия остается союзником России на сто процентов, подтверждение чему — составленная программа совместных действий по внешней политике.

Полное интервью Сергея Лаврова “Ъ” «"Войну мы не начнем, это я вам обещаю"».