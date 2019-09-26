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Лавров назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом

В интервью “Ъ” министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую авиационную базу. При этом глава МИДа подчеркнул, что Белоруссия остается союзником России на сто процентов, подтверждение чему — составленная программа совместных действий по внешней политике.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание… По внешней политике в чистом виде у нас есть программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет»,— сказал господин Лавров.

Осенью 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг идею размещения российской военной авиабазы на территории страны, несмотря на то что как в Минске, так и в Москве подтверждали, что переговоры на эту тему ведутся.

Полное интервью Сергея Лаврова “Ъ” «Войну мы не начнем, это я вам обещаю».

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