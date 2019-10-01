0,6 процента ВВП составит профицит федерального бюджета РФ в 2019 году. Такой новый прогноз Минфина содержится в материалах к внесенному вчера в Госдуму проекту закона о бюджете на 2020–2022 годы. Он заметно хуже показателя профицита из обновленного этим летом действующего закона о бюджете-2019 — 1,7% ВВП. Также ожидаемый теперь результат сильно ниже фактического уровня профицита, зафиксированного по итогам января—августа этого года — 3,7% ВВП. Как следует из материалов к бюджету-2020, такое сокращение профицита произойдет из-за роста расходов выше ранее запланированного уровня на 1,02 трлн руб. и одновременного недопоступления доходов в размере 0,22 трлн руб.