ЦБ уловил осеннее обострение потребления

На фоне практически неизменного взгляда граждан на текущие и будущие розничные цены данные сентябрьского исследования инфляционных ожиданий и потребительских настроений, которое ФОМ делает для Банка России, фиксируют резкий подскок потребительских настроений граждан. В сентябре индекс потребительских настроений фактически достиг максимума с июня 2018 года, составив 93 пункта, что сопровождалось улучшением оценок текущего и будущего материального положения респондентов — главным образом, теми, кто ранее говорил о его ухудшении за год и ждал его в будущем (см. график). В субиндексах же росли оценки восприятия всех событий в экономике страны — произошедших за год, текущих и будущих. Снижалась только оценка коррупции.

Одновременно до минимума с конца 2014 года снизилась доля респондентов, считающих текущее время не подходящим для крупных покупок, что дополнительно подтверждает растущая частота их совершения. Заметнее всего росла доля граждан, которая за сентябрь увеличила траты на покупку бытовой техники, отдых и поездки, а также образование. Доля же тех, кто считает текущее время хорошим для сбережений, снизилась до 39% — минимума с апреля-мая 2018 года, хотя и доля тех, кто потратил бы свободные деньги при их появлении, вернулась к минимуму за всю историю наблюдений — 24% (ранее такой показатель наблюдался лишь в марте 2019 года). Столь же сильно и до таких же нестандартно больших размеров, как в марте 2019 года — 61%,—выросла в сентябре доля респондентов, которые считают текущее время неблагоприятным для инвестирования.

Между тем доля тех, кому не удалось ничего сберечь в сентябре, остается велика и практически не меняется — 73%, а сбережения (которых чаще всего хватает на полгода жизни) есть только у 34%. При этом в сентябре 73% (минимум с начала года) экономили и отказывались от запланированных покупок, а 25% ни в чем себе не отказывали.

Сентябрьский всплеск потребительских настроений традиционен. В 2019 году, как и в 2017-м, он сопровождался ростом (с 40% в июле до 44% в августе-сентябре) доли респондентов, у которых есть кредиты. С августа по сентябрь доля тех, кто имеет потребительский кредит, выросла на 2 процентных пункта (п. п.), до 16%, ипотеку — на 1 п. п., до 11%, кредитную карту — также на 1 п. п., до 6%.

Алексей Шаповалов