Коммерсантъ-История №10 (107)

Вы, конечно же, знаете, чего всегда ожидали наши сограждане при очередной смене власти в стране. Так ведь?

Того, что все плохое, с чем пришлось мириться в прошлом правлении, навсегда уйдет в прошлое. А впереди будет только светлое будущее. Короче говоря, чуда.

Ожидали его и 125 лет назад, когда 12 октября 1894 года*, в день, когда российскую элиту, а позднее и весь народ оповестили, что состояние болевшего Александра III безнадежно. Но вместо чуда приближенные к царской семье лица увидели самые обыкновенные распри вокруг наследства императора и описали странные впечатления о новом самодержце. О них — наша публикация «Завещание до сих пор не найдено» .

После пролетарской революции большевики обещали трудящимся едва ли не рай на земле. Но через два дня выяснилось, что новая власть не может даже обеспечить своевременную выплату жалованья рабочим и служащим. Причем ситуация с зарплатами не изменилась ни после окончания Гражданской войны, ни многими годами позже. О том почему — статья «Совершенно недопустимое увеличение задолженности» .

На протяжении всей советской эпохи много говорилось о том, что появились совершенно новые отношения между братскими республиками. Но когда в октябре 1939 года, после похода Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, пришло время раздела этих земель между Украиной и Белоруссией, возникло ожесточенное противостояние. О нем и его истоках — материал «Обрекло бы Беларусь на жалкое существование» .

А после смены власти в октябре 1964 года новые правители страны не без оснований со страхом ждали не только реакции на происшедшие события страны и мира, но и неожиданных действий смещенного Хрущева. Подробности — в тексте «Драл язык во всю длину» .

Почти во всех учебных заведениях Российской Империи годами и десятилетиями ожидали улучшения питания воспитанников. Но качество пищи для них всегда зависело от одного-единственного фактора. Рассказ об этом — в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «Лишаются сил и не могут прилежно учиться» .

О том, каких чудес ждали от смены власти и что получалось в итоге,— новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»