Коммерсантъ-История №10 (107)

Вы, конечно же, знаете, чего всегда ожидали наши сограждане при очередной смене власти в стране. Так ведь?
Того, что все плохое, с чем пришлось мириться в прошлом правлении, навсегда уйдет в прошлое. А впереди будет только светлое будущее. Короче говоря, чуда.
Ожидали его и 125 лет назад, когда 12 октября 1894 года*, в день, когда российскую элиту, а позднее и весь народ оповестили, что состояние болевшего Александра III безнадежно. Но вместо чуда приближенные к царской семье лица увидели самые обыкновенные распри вокруг наследства императора и описали странные впечатления о новом самодержце. О них — наша публикация «Завещание до сих пор не найдено».
После пролетарской революции большевики обещали трудящимся едва ли не рай на земле. Но через два дня выяснилось, что новая власть не может даже обеспечить своевременную выплату жалованья рабочим и служащим. Причем ситуация с зарплатами не изменилась ни после окончания Гражданской войны, ни многими годами позже. О том почему — статья «Совершенно недопустимое увеличение задолженности».
На протяжении всей советской эпохи много говорилось о том, что появились совершенно новые отношения между братскими республиками. Но когда в октябре 1939 года, после похода Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, пришло время раздела этих земель между Украиной и Белоруссией, возникло ожесточенное противостояние. О нем и его истоках — материал «Обрекло бы Беларусь на жалкое существование».
А после смены власти в октябре 1964 года новые правители страны не без оснований со страхом ждали не только реакции на происшедшие события страны и мира, но и неожиданных действий смещенного Хрущева. Подробности — в тексте «Драл язык во всю длину».
Почти во всех учебных заведениях Российской Империи годами и десятилетиями ожидали улучшения питания воспитанников. Но качество пищи для них всегда зависело от одного-единственного фактора. Рассказ об этом — в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «Лишаются сил и не могут прилежно учиться».
О том, каких чудес ждали от смены власти и что получалось в итоге,— новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».
Фотофакт/Когда депутаты приравнивались к детям, беременным и инвалидам
«Лишаются сил и не могут прилежно учиться»/Чем питали юношество кроме надежд
«Приношения таковые без различия воспретить»/Почему верховная власть запрещала подношение хлеба и соли
«Завещание до сих пор не найдено»/Что омрачило начало правления последнего царя
«Совершенно недопустимое увеличение задолженности»/По чьей вине трудящиеся не получали зарплату
«Обрекло бы Беларусь на жалкое существование»/Как Брест пытались сделать украинским городом
«Драл язык во всю длину»/Каких действий Хрущева смертельно боялся Брежнев
*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.
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