Секретарь СНБО Украины подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщает офис президента страны. Сделано это было перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Президент рассмотрит его по возвращении в Киев»,— рассказали в офисе господина Зеленского.

Президент Украины подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО в конце мая. На этом посту господин Данилюк сменил Александра Турчинова, который подал в отставку из-за смены президента.

О смене команды читайте в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».