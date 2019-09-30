В Крыму назначат нового председателя правительства

Правительство Крыма возглавит Юрий Гоцанюк. Сергей Аксенов внес его кандидатуру на согласование крымским депутатам. Решение по этому вопросу госсовет Крыма примет на заседании 1 октября. Проект постановления о согласовании господина Гоцанюка на должность премьер-министра Крыма опубликован на сайте регионального парламента. «Согласовать назначение Гоцанюка Юрия Михайловича на должность председателя Ссовета министров Республики Крым»,— сказано в документе. Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства. Он совмещал эти должности с 2014 года.

Юрий Гоцанюк с 2003 по 2014 год работал на различных руководящих должностях в районном совете и администрациях Первомайского и Нижнегорского районов. Летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ, Сергей Аксенов назначил его председателем администрации Первомайского района, а в августе 2016-го вице-премьером правительства Крыма.

Напомним, 20 сентября после своего переизбрания главой Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможность разделения должностей главы и премьера обсуждается. «Если будет разделение, то оно будет носить чисто номинальный характер. Никаких навязанных фигур не будет. Это будет мое личное решение с Владимиром Андреевичем (Константиновым.— “Ъ”)»,— сказал Сергей Аксенов. Он пояснил, что отказ от совместительства не приведет к увеличению штатной численности чиновников и необходим для «разделения представительских функций».

Вадим Никифоров, Симферополь