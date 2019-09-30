ЦБ обсуждает введение отрицательных ставок по валютным вкладам только для юрлиц

Введение отрицательных ставок по вкладам обсуждается только для юридических лиц, но не для физических лиц, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в прямом эфире во время Международной недели инвесторов.

«Ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается»,— сказал господин Швецов. (цитата по «Прайму»). По его словам, чтобы установить отрицательную ставку, в России необходимо изменить Гражданский кодекс. Этот вопрос прорабатывается специальной группой специалистов.

Напомним, кредитные организации попросили Банк России разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Банки пожаловались, что валютные депозиты им невыгодны, но по закону они обязаны возвращать клиентам деньги хотя бы с минимальным процентом.

В ЦБ пояснили, что пока лишь изучают масштаб проблемы и никаких окончательных решений еще не принято. Министерство финансов России поддержало идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам.

Почему банки теряют интерес к депозитам в евро, читайте в материале “Ъ” «Валюта без обязательств».