Долгострой переехал в регионы

Счетная палата (СП) вновь подсчитала число и объемы бюджетных средств, вложенных в объекты незавершенного строительства (ОНС) в России. На начало 2019 года в РФ числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб., хотя еще в прошлом году эта цифра составляла 2,5 трлн руб. Резкий рост показателя обусловлен тем, что госаудиторы впервые подсчитали незавершенные стройки, финансируемые не только из федерального, но и из региональных бюджетов,— на них и пришелся основной объем незавершенного строительства. В связи с этим СП разрабатывает меры по контролю недостроя в регионах. Эксперты же отмечают стабилизацию ситуации в федеральном строительстве: объемы незавершенных объектов здесь за последние годы снизились почти вдвое.

Счетная палата впервые подготовила сводный отчет по объемам незавершенного строительства, включив в него данные не только федеральных, но и региональных строек. По данным ведомства, на 1 января 2019 года в РФ простаивали приблизительно 62 тыс. ОНС с суммарным объемом вложений около 4 трлн руб. Как указано в документе, основная часть недостроев пришлась на регионы, где объем незавершенного строительства составил 2,9 трлн руб. на 58,5 тыс. объектов. При этом объем федеральных средств, вложенных в такие объекты, снизился до 1,2 трлн руб., хотя с 2015 года он колебался на уровне 2–2,5 трлн руб.

Интерес к впервые представленным данным по незавершенным объектам, финансируемым из региональных бюджетов, в Счетной палате “Ъ” объяснили неудовлетворительными результатами проверки строек в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и отдельно в Ингушетии.

Так, на Северном Кавказе на 1 января 2018 года насчитывалось около 4 тыс. незавершенных строек, четверть которых была остановлена без консервации. При этом почти 1,2 тыс. из них были начаты более восьми лет назад.

В Ингушетии, по данным СП, инвентаризация незавершенного строительства в 2015–2018 годах вообще не проводилась, хотя в республике числятся 233 замороженных объекта. Отметим, что по итогам нынешней проверки в СКФО зафиксированы самые низкие объемы незавершенного строительства — 132,8 млрд руб. Максимальный же объем зарегистрирован в Центральном федеральном округе — 1,3 трлн руб., из них на Москву приходится 1 трлн руб. За ЦФО в списке накопивших максимальное число брошенных строек следуют Северо-Западный и Уральский федеральные округа — на них приходится по 299 млрд руб. Сравнение регионов осложняется тем, что многие, хотя и предоставили СП сведения о недостроях, отказались от публичного раскрытия этих данных, отмечают аудиторы.

Для снижения объемов и количества ОНС глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил не выделять регионам бюджетных средств на строительство новых объектов, пока не завершены те, сроки по которым уже сорваны. Ведомство пообещало представить предложения об этом в правительство. Кроме того, господин Кудрин заявил о разработке в 2019 году инструментов «общественного характера», в том числе рейтинга регионов со списками объектов незавершенного строительства, который должен привлечь внимание общества и региональных властей к проблемам долгостроев.

Кроме этого в 2019 году Счетная палата целенаправленно изучает результативность мер, принятых органами исполнительной власти (как на федеральном, так и на региональном уровне) для сокращения объемов и количества ОНС в 2017–2018 годах и принимаемых сейчас,— итоги анализа планируется представить на рассмотрение коллегией Счетной палаты в сентябре.

В то же время Счетная палата зафиксировала снижение объемов вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств.

Так, на 1 января 2019 года показатель составил 1,2 трлн руб. на 4 тыс. объектов (2,5 трлн рублей в 2018 году, 2 трлн руб. в 2015-м). Чем обусловлено такое снижение, в Счетной палате объяснить не смогли — впрочем, можно предположить, что причинами являются бюджетная консолидация последних лет и вынужденный отказ министерств и ведомств инвестировать в новые стройки из-за жесткой конкуренции за бюджетные средства. Пока наибольший объем незавершенных строек в ведомственном разрезе зафиксирован у Росавиации (103,5 млрд руб.) и у Минкультуры (51,8 млрд руб.).

По мнению главы фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, на этом фоне причин для беспокойства из-за объемов незавершенного строительства нет. Только 6% объема текущего строительства являются объектами, строительство которых приостановлено более чем на полгода или законсервировано. При этом среди причин приостановки строительства эксперт называет недостаток бюджетных средств, а также банкротства застройщиков, ведущих комплексное строительство. Впрочем, продолжающийся спад в строительной отрасли может усугубить ситуацию из-за длительности процедур банкротства и сложностей передачи объектов новым застройщикам.

Диана Галиева, Олег Сапожков