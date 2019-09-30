Александр Рябченко стал «политическим» вице-губернатором Липецкой области

Вице-губернатором Липецкой области по внутренней политике назначен бывший управляющий делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Рябченко, сообщает обладминистрация. Напомним, ранее внутреннюю политику курировал выходец из правительства Московской области Александр Костомаров, однако после вступления в должность главы администрации региона Игорь Артамонов его полномочия не продлил.

Господин Рябченко будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений.

Александру Рябченко 31 год. Он родился в городе Новый Уренгой ЯНАО. В 2009 году окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации». С 2008-го по 2009-й работал инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». В 2009–2015 годах был госслужащим в ЯНАО. С 2015-го по 2017-й руководил гостинично-транспортным комплексом «Ямальский», затем до 2018-го был гендиректором ГУП «Ямалгосснаб». В декабре 2018 года назначен управделами ЯНАО.

Подробнее о ротации в администрации Липецкой области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов думает о заменах».

Сергей Калашников