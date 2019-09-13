Три вице-губернатора покинули администрацию Липецкой области

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после инаугурации 13 сентября не продлил полномочия части своих замов. На пресс-конференции после церемонии господин Артамонов сообщил, что посты покинут три вице-губернатора: курирующий образование, культуру, спорт и туризм Юрий Таран, отвечающий за обеспечение деятельности обладминистрации, мобилизационную подготовку и предоставление госуслуг в МФЦ Александр Никонов и зам по внутренней политике (в том числе занимался прошедшими выборами) Александр Костомаров.

При этом пост, по словам господина Артамонова, должен сохранить первой замглавы региона, курирующий АПК Николай Тагинцев. Также губернатор не подтвердил отставку зама по финансам, возглавляющего профильное управление Вячеслава Щеглеватых.

Подробнее о кадровых изменениях в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов думает о заменах».

Сергей Калашников