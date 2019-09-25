США включили в санкционный список по Ирану китайские компании

Власти США внесли в санкционные списки по Ирану пять граждан Китая и компании Сhina Сoncord Petroleum, Сosco Shipping Tanker, Cosco Shipping Tanker Seaman and Ship Management, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited сообщается на сайте управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в список попали люди и компании, которые подозреваются в экономических связях с иранскими компаниями, передает Reuters. «Мы вводим санкции против определенных китайских компаний за целенаправленную транспортировку нефти из Ирана»,— сказал господин Помпео.

Он также отметил, что Вашингтон собирается активизировать усилия по информированию стран о рисках ведения бизнеса с Тегераном, чтобы усилить давление на иранскую экономику.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после атаки на саудовские нефтяные объекты 13 сентября, за которой последовало ужесточение санкций против Тегерана. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что настроен на жесткое противостояние с Ираном, не исключающее любых сценариев.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».