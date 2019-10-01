Сколько зарабатывают потенциальные концессионеры белгородских водоканалов

По данным Kartoteka.ru, АО «Белводоканал» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2017 года. Финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Сергей Тараканов. Единственным владельцем является региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Господин Тараканов также выступает гендиректором ГУП «Белводоканал» (выручка по итогам 2018 года — 3,7 млрд руб., чистый убыток — 6,3 млн руб.), которое находится по одному адресу с АО и принадлежит ДИЗО.

ОАО «Теплоэнерго» зарегистрировано в Старом Осколе в октябре 2012 года и является правопреемником одноименного МУП. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 6 млн руб. Гендиректор — Анатолий Гончаров. Предприятие принадлежит администрации Старого Оскола.

ООО «Барнаульский водоканал» зарегистрировано в Алтайском крае в августе 2004 года. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 284,7 млн руб. Гендиректором — Дмитрий Масловский. Единственным владельцем является структура ООО «РВК-Инвест». Конечный бенефициар — люксембургская компания «Вентрелт Холдингс С.А Р.Л.».

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» зарегистрировано в Пермском крае в мае 2003 года. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 185,3 млн руб. Управляющей компаний является АО «РКС-Менеджмент», единственный владелец — ООО «РКС-Холдинг», в свою очередь через ряд юрлиц принадлежащее ПАО «Т Плюс».