ДСК поделился опытом внедрения информационных технологий в современном домостроении

Фото: пресс-служба ДСК

27 сентября в Воронеже на базе завода крупнопанельного домостроения «СовТехДом» (холдинг ДСК) прошла междугородняя конференция для руководителей отделов информационных технологий «Бодрый ИТ-настрой».

Десятки программистов, системных администраторов и IT-директоров различных компаний из нескольких городов России собрались, чтобы обсудить новейшие разработки и повысить уровень своей профессиональной компетенции. Встреча прошла по инициативе клуба «я-ИТ-ы». Это общественное объединение специалистов в области информационных технологий существует уже 8 лет и объединяет порядка двух сотен человек из десятка городов России. Те, кто не может приехать в город проведения встреч, участвуют в них посредством видеосвязи.

Основной темой конференции, прошедшей в Воронеже, стала разработка собственного программного обеспечения в производственных компаниях с целью экономии средств, оптимизации и упрощения работы предприятия. Директор по информационным технологиям АО «ДСК» Алексей Гурин, к примеру, поделился практикой внедрения в Домостроительном комбинате сразу нескольких информационных систем: документооборота, закупок, продаж и других.

«Особое внимание участников вызвала программа, так называемых, лимитно-заборных карт, - рассказал Алексей Гурин. - К примеру, начинается возведение нового дома. В систему загружается перечень необходимых для строительства материалов, профессиональной техники. На каждом этапе участники производственного процесса размещают сведения о том, что и к какому сроку необходимо. Эти сведения поступают в отделы, обеспечивающие закупки составляющих и доставку техники на стройплощадки. Сотрудники могут в любой момент увидеть, что, к примеру, поданные ими заявки, находятся в работе или уже исполнены. Таким образом, все процессы становятся максимально прозрачными. Для столь масштабного предприятия, как ДСК с интенсивной деятельностью и большим количеством объектов – подобная автоматизация процессов производства – отличное подспорье в деятельности».

Площадками для проведения подобных конференций организаторы выбирают промышленные производства с познавательной целью. На заводе «СовТехДом», к примеру, участники, благодаря увлекательной экскурсии, узнали все о современном панельном домостроении. Как признался организатор конференции, руководитель воронежского филиала клуба IT-директоров «я-ИТ-ы» Александр Прилуцкий, после увиденного на предприятии, были развеяны многие стереотипы: «Мы не думали, что изготовление панелей для строительства домов может быть настолько автоматизированным. Завод «СовТехДом» оснащен современнейшим оборудованием, в цехах – порядок и чистота. Нам показали, как делаются трехслойные панели, обеспечивающие звуко- и теплоизоляцию. Многие даже выражали желание переехать в такие дома. Интересно было всем, ведь жилье – сфера, которая касается каждого», - подчеркнул Александр Прилуцкий.

Кроме того, представитель клуба АйТишников поблагодарил руководство ООО «СовТехДом», и АО «ДСК» в целом, за предоставление площадки для видеоконференции, проведенную экскурсию и теплый прием.

Алина Исакова