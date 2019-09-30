Банкиршу оставили в уголовной субкультуре

В Новосибирске суд не отпустил из колонии бывшего заместителя управляющего местным филиалом банка ВТБ Ирину Долгову, отбывающую наказание за хищение у кредитной организации более 1,1 млрд руб. Остаток срока — пять с половиной лет — она просила заменить принудительными работами. В этом заключенную поддержала администрация колонии, которая дала ей самую лестную характеристику: в швейной бригаде у экс-банкирши один из самых высоких уровней производительности труда, к тому же она участвует в концертах и читает прессу в библиотеке.

Новосибирский областной суд признал законным решение Октябрьского райсуда, отказавшего экс-банкирше Ирине Долговой в замене неотбытой части тюремного срока принудительными работами. Об этом “Ъ” рассказал старший прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Павел Дзюба.

Приговор Ирине Долговой, занимавшей пост заместителя управляющего новосибирского филиала ВТБ, вынесли в 2017 году. За хищение у финансовой организации свыше 1,1 млрд руб. ей назначили восемь с половиной лет заключения и штраф в размере 700 тыс. руб. Отбывать срок экс-банкира отправили в ИК №9, расположенную на окраине Новосибирска. Заключенные здесь шьют белье и спецодежду, а также занимаются в драмкружках. Здесь проводился фестиваль «битва хоров»: коллективы осужденных соревновались в исполнении народных и патриотических песен.

После курсов профподготовки Ирине Долговой присвоили высокий второй разряд швеи и зачислили в бригаду №2.

В июне 2019 года адвокат Долговой обратился в Октябрьский райсуд с прошением, в котором попросил заменить остаток ее срока (пять лет, пять месяцев и 19 дней) более мягким наказанием — принудительными работами. Те, кому они назначены, находятся в исправительных центрах, организованных по типу общежития. Как указывается на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области, в исправительном центре осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и интернетом, при отсутствии нареканий и с согласия руководства центра разрешен свободный выход.

Администрация ИК №9 поддержала ходатайство о переводе Ирины Долговой на принудительные работы, охарактеризовав ее самым положительным образом.

Согласно документам ФСИН, бывшая банкирша, ранее отрицавшая претензии следствия, якобы признала вину, а назначенное ей наказание считает справедливым.

Ирина Долгова имеет в своем активе четыре поощрения. «Она регулярно посещает библиотеку, где знакомится с поступившей периодикой, участвует в тестированиях, тренингах, подготовке и проведении викторин, порученную работу выполняет вовремя и полном объеме, личный коэффициент трудового участия выше бригадного»,— говорится в характеристике. В представленных в суд бумагах указывается, что заключенная «намерена порвать с уголовной субкультурой». Прокуратура посчитала прошение Долговой о смягчении вида наказания преждевременным, а райсуд отклонил.

Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь управления Судебного департамента Новосибирской области Марианна Глушкова, защита обжаловала отказ в вышестоящем суде. Он также отказался отпустить Ирину Долгову из колонии.

Отметим, что в июле 2019 года прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении от отбывания наказания по болезни экс-главы новосибирского филиала ВТБ Вадима Григорьева. Он был осужден по тому же делу и получил девять с половиной лет лишения свободы.

Константин Воронов, Новосибирск