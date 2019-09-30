В Казани планируют развивать некропольный туризм

В Казани намерены развивать некропольный туризм. В связи с этим была разработана новая обзорная экскурсия «Арское поле: вехи истории», в которую входит прогулка по Арскому кладбищу. Экскурсия уже утверждена методическим советом Гильдии экскурсоводов Татарстана. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова, сообщается на сайте мэрии.

По ее словам, экскурсия является пешеходной. Она рассчитана на группу до 30 человек. «Ее цель – сформировать у людей уважительное и бережное отношения к истории и мемориальной культуре Казани, к памяти ушедших поколений»,— рассказала госпожа Санникова.

Экскурсия может продлиться от двух до четырех часов. Это зависит от желания ее участников. В данный момент идет разработка эскизов объектов навигации для установки на Арском кладбище. Их планируется установить с учетом обеспечения доступности и сохранности на местах захоронений известных деятелей.

"Ъ-Казань"