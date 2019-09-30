Глава без первого зама

Депутаты гордумы Ижевска сократили должность первого замглавы города. Как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, эти полномочия распределятся между другими заместителями и им самим. Однако, эксперты считают, что эта должность была оправдана, поскольку именно первый замглавы Ижевска мог оперативно решать хозяйственные вопросы в структуре управления городом. Тем не менее эффективность решения, отмечают они, можно будет увидеть лишь на практике спустя время.

Новый вариант структуры администрации города, представленной главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым, был утвержден депутатами гордумы на 37 сессии. Главным изменением стало упразднение должности первого замглавы города. Теперь все заместители находятся «на одном уровне», а их количество сократилось с шести до пяти человек.

Сейчас в состав руководства администрации города входят заместители по пяти направлениям: социальной политике, ЖКХ и строительству, начальник управления финансами, руководитель аппарата и заместитель руководителя аппарата. Должность первого замглавы Ижевска была вакантной с 19 октября 2018 года. Ранее ее занимал Сергей Задорожный.

Пресс-служба администрации города сообщает, что согласно новому варианту структуры, правки дадут возможность главе оперативно перераспределять полномочия между руководителями управления. По словам господина Бекмеметьева, это решение позволит применять в работе проектный подход, то есть сочетать горизонтальную и вертикальную иерархии. «Мы говорим о том, что у нас на горизонталях должны стоять руководители примерно одного уровня, без выделения выше и ниже, это касается и заработной платы. Поэтому мы пришли к выводу, что все заместители будут равны в новой структуре», – пояснил глава города.

По его мнению, и ранее иерархия была весьма условна. «Сейчас на увеличении доходной части сконцентрируется отдельный заместитель. А градостроительный функционал я из-под первого зама вывожу и подчиняю напрямую себе. Кроме того, решение о том, что все замы будут равны, позволит сэкономить нам порядка 400 тыс. руб. в год на фоне заработной платы», – указал Олег Бекмеметьев.

Решение по упразднению должности первого замглавы Ижевска не было принято единогласно. Одним из представителей, не поддержавших инициативу, стал депутат фракции «Патриоты России» Александр Шемякин. Он считает, что в конечном итоге кто-либо из заместителей главы администрации будет иметь больше компетенций и на основании распоряжения главы города станет первым замом. Поэтому нет необходимости упразднять эту должность.

Стоит также отметить, что полномочия первого заместителя главы в Ижевске были ограничены не только экономической составляющей. Эксперты обратили внимание, что хозяйственная деятельность в структуре управления городом была под зоной ответственности первого заместителя. «Решения по ней порой не могут ждать. По этому направлению должно все работать в онлайн-режиме. Я считаю, что должность первого зама была оправдана как того, кто всегда мог работать на хозяйстве и иметь полномочия принимать решения по всем острым вопросам», – подчеркнул бывший глава Ижевска Юрий Тюрин.

Господин Тюрин также добавил, что без практического применения сложно оценивать эффективность новой структуры. «Но в любом случае ясно, что это не чистый эксперимент, а продуманное решение», – подытожил господин Тюрин.

Напрямую связанным с упразднением должности первого заместителя главы Ижевска стал вопрос о лишении прав депутатов согласовывать заместителей главы Ижевска. Депутатами гордумы эти правки были отклонены. Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин указал, что устав не запрещает главе города назначать любого человека на должность зама до согласования с депутатами.

В свою очередь часть депутатов подчеркнула, что выбор заместителей главы как людей с политическим функционалом было бы правильно согласовывать с гордумой. Некоторые из них заявили, что исполнительная власть таким образом превышает свои полномочия. «Мы не можем заниматься садомазохизмом и сокращать свои полномочия. Скоро у нас останутся полномочия лишь вручать друг другу грамоты», – сказал депутат Вадим Глухов.

Юлия Вахрушева