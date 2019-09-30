В Тюмени открылась первая школа для обучения нейроинженерии

Сегодня в Тюмени открылась Школа юных нейроинженеров, сообщил региональный департамент информатизации. По его данным, школьники будут изучать языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур. После предварительного тестирования и собеседования в пилотный класс зачислены 20 тюменских школьников 9-11 классов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что школа станет инструментом для формирования сектора нейротехнологий в региональной экономике. «В Тюменской области сложились предпосылки, которые позволяют рассматривать нейротехнологии как возможную перспективную отрасль. Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь, поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти»,— полагает губернатор.