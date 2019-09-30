«Делимобиль» будет поощрять клиентов за аккуратное вождение

Каршеринговый сервис «Делимобиль» совместно с Microsoft и Bright Box запустил программу скоринга для водителей, которая будет анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомобилем. В перспективе компания сможет предлагать индивидуальные тарифы для пользователей исходя из их поведения за рулем.

В будущем «Делимобиль» также планирует прогнозировать вероятность аварийных ситуаций, используя для этого искусственный интеллект. В июне «Делимобиль» уже запустил систему автоматической блокировки водителей, нарушающих скоростной режим и агрессивно управляющих транспортным средством.

Агрегировать технические данные будет установленная в автомобилях каршеринга телематическая система компании Bright Box. Для хранения и аналитики телеметрии используется платформенные сервисы, инфраструктурные компоненты и Big Data в облаке Microsoft Azure.

О том, как «Делимобиль» привлекает инвесторов, читайте в публикации “Ъ”.

Юлия Тишина